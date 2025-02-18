Eski Maltepe belediye başkan yardımcısı dahil 17 kişi hakkında iddianame

Eski Maltepe belediye başkan yardımcısı CHP’li Salih Kara dahil 17 şüpheli hakkında ‘kamu kurumu veya kuruluşları ihalesine fesat karıştırma’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

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Anadolu başsavcılığı, belediyede 2016-2020 arasında dört hizmet aracı ve iş makinesi kiralama ihalelerine fesat karıştırıldığı iddasına ilişkin 17 şüpheli hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

İddianamede dört ihalede rekabetin kısıtlandığı belirtildi. İhalelerin hazırlanmasında şüphelilerin, ihalenin daha geniş bir katılımcıyla yapılmasının ve teklif farkı olmasının önüne geçtikleri öne sürüldü.

Kamu davası açılması için yeterli delil ve şüphenin bulunduğu belirtilerek Kara dahil beş şüpheliye ‘zincirleme şekilde kamu kurumu veya kuruluşları ihalesine fesat karıştırma’ suçundan üçer yıl dokuzar aydan 12’şer yıl üçer aya kadar hapis istendi.

Diğer 12 zanlı hakkında da ‘kamu kurumu veya kuruluşları ihalesine fesat karıştırma’ suçundan üçer yıldan yedişer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.