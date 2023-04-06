Esfender Korkmaz: Türkiye neden dış açık veriyor?

Bir hükümetin dış ticaret açıklarına çözüm getirmek yerine algı yaratması, gerçekleri halktan gizlemeye çalışması demektir.

Dış ticaret açıkları, başkanlık sisteminden sonra arttı. Dış ticaret açıkları ve cari açık, bir ülkenin ekonomik ilişkiler nedeni ile kaynak kaybetmesi demektir. Sonucu ekonomik istikrarın bozulması, ülkenin yoksullaşması demektir. Bu gün yaşamakta olduğumuz ekonomik sorunların temelinde dış açıklar var.

Türkiye neden dış açık veriyor? İki nedeni var;

* Birisi üretimin ithalata bağımlı üretim yapısı;

* İkincisi ve daha önemlisi, Rusya ve Çin ithalat kartelidir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı