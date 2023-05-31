Erkam Yıldırım’ın şikayetiyle Muhammed Yakut hakkında sekiz yıla kadar hapis istemi

Muhammed Yakut hakkında, AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle ‘zincirleme şekilde hakaret’ ve ‘iftira’ suçlamalarından sekiz yıl bir aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Görsel: Youtube

Son aylarda ‘Delilerin delisi’ isimli Twitter hesabından ve şahsi YouTube kanalından iktidar çevreleriyle ilgili yolsuzluk iddiaları dile getiren Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Yurt dışında bulunan Yakut’un hesabı ayrıca Türkiye’nin talebi sonrası Twitter tarafından erişime engelenmişti.

Anadolu başsavcılığı, müşteki Erkam Yıldırım’ın, YouTube üzerinden yaptığı iki ayrı yayında kendisine ‘hakaret ettiği’ ve ‘iftira attığı’ gerekçesiyle Muhammed Yakut hakkındaki şikayeti üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı.

İddianamede, Yakut’un ‘zincirleme şekilde hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından toplamda bir yıl dört aydan sekiz yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.