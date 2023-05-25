Sosyal medyada siyaset-sermaye-mafya ilişkileriyle ilgili açıklamalarıyla gündem olan Muhammed Yakut hakkında ‘kırmızı bülten’ çıkarıldı.

Fotoğraf: Twitter/Muhammet Yakut



‘Delilerin delisi’ isimli Twitter hesabından ve şahsi YouTube kanalından iddialarda bulunan Muhammed Yakut hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Savcılık da, Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.

ANKA’nın haberine göre bakanlık bu talebi onayladı. Bakanlığın onayı ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nca Yakut hakkında ‘kırmızı bülten’ çıkarılması kararlaştırıldı. Bu çerçevede de Interpol Genel Sekreterliği’nin, Avrupa ülkelerinin İnterpol birimleriyle iletişime geçtiği öğrenildi.