Eren Keskin: Numaralarımız ‘oyun gruplarına’ atıldı, çocuklara tehdit ettiriyorlar

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Zafer Partili Ahmet Taşkaya’nın hedef göstermesinin ardından avukat Jiyan Tosun’un ve kendisinin numarasının ‘oyun gruplarına dağıtıldığını’ söyleyerek tehdit edildiklerini duyurdu: “Küçücük çocuklara, tehdit ettiriyorlar. Yazıklar olsun.”

Eren Keskin, kendisine ve Jiyan Tosun’a tehditlerin sürdüğünü duyurdu (Evrensel)

İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde pazar (13 Kasım) bomba patlatılması sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Patlamanın ardından Zafer Partili Taşkaya, zanlının fotoğrafını paylaşarak bunun İstanbul Barosu’na bağlı avukat Jiyan Tosun olduğunu iddia etmiş, onu hedef tahtasına koymuştu.

Yaşananların ardından Tosun, suç duyurusunda bulunmak için savcılığa gitmiş, savcı bulamayınca da can güvenliğinin tehlikede olduğu gerekçesiyle bir süre orada kalmıştı.

Tosun, Taşkaya’nın hedef göstermesinin ardından şunları kaydetmişti: “Aile bireylerimin telefonları dağıtıldı. 16 yaşındaki yeğenimin telefonunu bularak, ‘Bombacısınız öleceksiniz’ şeklinde tehdit etmişler.“

Bu süreçte İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç’ın arandığı fakat telefonlara dahi çıkmadığı ileri sürülmüş, baroya ‘avukatını korumadığı için’ sert eleştiriler yöneltilmiş; eleştiriler devam ederken de İstanbul Barosu’ndan ‘gecikmeli de olsa’ bir açıklama gelmişti.

‘Çocuklara tehdit ettiriyorlar’

İHD Eş Genel Başkanı Keskin, Zafer Partili Taşkaya’nın hedef göstermesinin ardından kendisinin ve Tosun’un telefonlarının ‘çocuk oyun gruplarına’ atıldığını ve buradan tehdit almaya devam edildiğini duyurdu.

Keskin Twitter’dan Adalet Bakanlığı’nı etiketleyerek şu mesajı paylaştı: “Jiyan ve benim numaralarımız, çocuk oyun gruplarına dağıtılmış. Küçücük çocuklara, tehdit ettiriyorlar. Yazıklar olsun.”