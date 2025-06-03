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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 kişi yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Yeni anayasa hazırlıklarını yürüteceğiz” diyerek duyurduğu komisyon yarın toplanıyor.

Fotoğraf: AA

Partisinin genel merkezindeki il başkanları toplantısına katılan Erdoğan 27 Mayıs’ta yeni anayasa için çalışma başlattığını şöyle duyurmuştu: “Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Bu çalışmayla birlikte yeni anayasa hazırlıklarını yürüteceğiz.”


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın toplanacak komisyondaki isimler şöyle:

  • Efkan Ala
  • Mustafa Elitaş
  • Hayati Yazıcı
  • Ali İhsan Yavuz
  • Ömer Çelik
  • Abdullah Güler
  • Özlem Zengin
  • Muhammet Emin Akbaşoğlu
  • Bahadır Yenişehirlioğlu
  • Serap Yazıcı Özbudun

AA’nın aktardığına göre komisyon külliyede toplanacak. Erdoğan’ın da zaman zaman komisyon toplantılarına başkanlık edebileceği belirtiliyor.

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