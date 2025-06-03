Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 kişi yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Yeni anayasa hazırlıklarını yürüteceğiz” diyerek duyurduğu komisyon yarın toplanıyor.

Fotoğraf: AA

Partisinin genel merkezindeki il başkanları toplantısına katılan Erdoğan 27 Mayıs’ta yeni anayasa için çalışma başlattığını şöyle duyurmuştu: “Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Bu çalışmayla birlikte yeni anayasa hazırlıklarını yürüteceğiz.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın toplanacak komisyondaki isimler şöyle:

Efkan Ala

Mustafa Elitaş

Hayati Yazıcı

Ali İhsan Yavuz

Ömer Çelik

Abdullah Güler

Özlem Zengin

Muhammet Emin Akbaşoğlu

Bahadır Yenişehirlioğlu

Serap Yazıcı Özbudun

AA’nın aktardığına göre komisyon külliyede toplanacak. Erdoğan’ın da zaman zaman komisyon toplantılarına başkanlık edebileceği belirtiliyor.