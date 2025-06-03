Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 kişi yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Yeni anayasa hazırlıklarını yürüteceğiz” diyerek duyurduğu komisyon yarın toplanıyor.
Partisinin genel merkezindeki il başkanları toplantısına katılan Erdoğan 27 Mayıs’ta yeni anayasa için çalışma başlattığını şöyle duyurmuştu: “Dün itibarıyla 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Bu çalışmayla birlikte yeni anayasa hazırlıklarını yürüteceğiz.”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yarın toplanacak komisyondaki isimler şöyle:
- Efkan Ala
- Mustafa Elitaş
- Hayati Yazıcı
- Ali İhsan Yavuz
- Ömer Çelik
- Abdullah Güler
- Özlem Zengin
- Muhammet Emin Akbaşoğlu
- Bahadır Yenişehirlioğlu
- Serap Yazıcı Özbudun
AA’nın aktardığına göre komisyon külliyede toplanacak. Erdoğan’ın da zaman zaman komisyon toplantılarına başkanlık edebileceği belirtiliyor.