Özel'den yeni anayasa yorumu: Kemerleri bağlayın bir kere daha yere çakılacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni anayasa gündemi hakkında şöyle konuştu:

“Kemerlerinizi bağlayın, bir kere daha yere çakılacağız. Her bunu dediğinizde felaketle karşılaşıyoruz.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce Silivri Cezaevi’nde yapılan nikah töreniyle evlendi. Gökce’nin nikah şahidi olan Özel, cezaevi çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

*Savaş ilan ettiler bize, savaştayız dedim. Savaşta nasıl davranılıyorsa biz de öyle davranıyoruz. 50 yıllık çatışmaları bitirip süreci başlatanlara sesleniyorum, bu çatışmayı bitirin işimize gücümüze bakalım, önümüze bakalım. Bize düşman hukuku uyguladıkça size savaş ilan edilmiş bir parti nasıl cevap verirse öyle cevap vermeye devam edeceğiz.

*Dün ‘dost bildiklerim’ diye, bizimle dayanışma gösterenlere sitem ediyor. Bu olmasaydı iyi ilişkiler devam ederdi, biz de katkı sağlardık. Sen bozdun ilişkileri. Demedim mi ben Sosyalist Enternasyonal’de başkan yardımcısıyım, Türkiye’nin menfaatini savunurum dedim…

*Böyle bir muhalefet anlayışını ‘Türkiye’ye şikâyet etme’ diyor. Parti kapatma davasında heyet oluştur Avrupa’yı gezdir, bize darbe olunca ‘susun’. Darbeden vazgeçeceksin öyle susacağız. Bütün dünyaya anlatacağım.

Yeni anayasa tartışmalarında Özel, tarafını şu sözlerle belli etti:

* AİHM kararına uyma. Anayasa Mahkemesi kararına uyma. Anayasa’yı ayaklar altına al. Anayasa’ya aykırı şekilde; bir kişi siyasete girerse hakim ve savcı, geri dönemez. Bakan yardımcısı en siyasi makam. Sen diyorsun. Nasıl getirdin? Anayasa’da yazmıyormuş. O tarihte bakan yardımcılığı yoktu ki sen uydurdun sonradan. Şimdi bunlar olurken ‘Efendim 12 Eylül Anayasası’ndan kurtulmalıyız, sivil Anayasa yapmalıyız.’

* Kemerlerinizi bağlayın, bir kere daha yere çakılacağız. Her bunu (anayasa) dediğinizde felaketle karşılaşıyoruz. Bir felaket değil çözüm üretecekseniz, geçmiş pratiğinize göre böyle bir şey beklememiz mümkün değil. Bunların hepsini yapanla anayasa değil menemen yapamayız.

* 2010 yılında yaptıkları sivil anayasa diye başlayıp bizim karşı çıktığımız sürecin sonunda canını zor kurtardın. Şimdi de bizim canımızla uğraşıyorusunuz, dünün mağduru bugünün zalimi.