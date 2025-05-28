Buğra Gökce ve Filiz Kahveci cezaevinde evlendi: Sevmek de direniş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı (İBB) İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) tutuklu başkanı Buğra Gökce ve Filiz Kahveci bugün cezaevinde evlendi.

Nikaha ailelerin de katılmasına ‘son anda’ izin verildi.

Fotoğraf: @gokcebugra / X

İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan Gökce geçen cumartesi ‘hukuksuzluğa karşı tarihe not düşmek’ ve ‘hayattan vazgeçmemek’ için Kahveci’yle planladıkları evliliği yapmaya karar verdiklerini duyurmuştu.

Çift bugün evlendi. Nikaha ailelerin de katılmasına ‘son anda’ izin verildi.

Halk TV’nin haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel nikah şahidi oldu.

‘Onun eşi olmaktan gurur duyuyorum’

Kahveci, nikah öncesi gelinliğiyle cezaevi önünde Halk TV’ye konuştu:

* Kışın nişan yüzüklerimizi taktığımızda heyecanlanmıştık. Bugünün gerçekten heyecanlı ve güzel geçeceğini hayal edip planlar yapıyorduk. Ama çok büyük bir şok, hukuksuzluk ve zulümle karşılaştık.

* Beraberce hayatımızdan ve hayalimizden vazgeçmemeye karar verdik. Çünkü bizim için sevmek ve umut etmek de bir direniş şekli. Bu karanlık günlerde tarihe tertemiz bir evlilikle nokta koymak istedik. Buğra dürüst biri, onun eşi olmaktan gurur duyuyorum.

‘Gücümüzü farketmeliyiz’

* Bugünler mutlaka geçecek. Bu haksızlığı hiçbir vicdanlı insan kabul etmez. Kartalkaya’da bir sürü insan öldü, sorumlulara, bakanlığa soruşturma bile açılmadı. Ama bu insanlar iddianameleri yokken esir. Bu hem ailelerini hem de toplumu cezalandırmak. İnşallah bu karanlık bitecek.

* Nikah için iki, üç hafta önce dilekçe verdik. İnsanların annelerinin ve babalarının elini öpmesi, dua etmesi bu bir kere olan bir şey. Hiç pozitif yanıt alamamıştık. Kamuoyunun baskısıyla bugün ailelerin katılmasına izin verdiler. Bir direnme oluştu, izin verdiler. Bu gücümüz farketmeliyiz. Hakikaten bu laf çok önemli; ya hep beraber ya hiçbirimiz.

Tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökçe'nin müstakbel eşi Filiz Kahveci, gelinliğiyle Silivri Cezaevi'nde:



"Haftalardır ailelerimiz için izin alamıyorduk. Kamuoyu oluştu ve bugün izin verdiler.



Hakikaten bu laf çok önemli; ya hep beraber ya hiçbirimiz."pic.twitter.com/OgRxIHZXtw — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehiir) May 28, 2025

İmamoğlu’ndan ‘aile yılı’ göndermeli kutlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çifti X’ten iktidarın 2025’i ‘aile yılı’ ilan etmesine göndermede bulunarak şu mesajla kutladı:

“…‘Aile yılı’ diye ilan edilen bir dönemde; gençler hapiste tutulurken, anneler delilsiz, sebepsiz çocuklarından ayrı tutulurken, en ağır ekonomik krizin gölgesinde; zalimliğe inat, düşman hukukuna karşı adalet mücadelesi veren Buğra kardeşim, müstakbel eşi ile Türkiye’ye aile haysiyeti, yuva kurmak, anne, çocuk, vicdan, adalet dolu, sevgi ve aşk dolu bir mesajı Silivri zindanından verdi.

Tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Allah bütün yuvaları, aileleri adaletsizlikten korusun!”

Bugün yol arkadaşım, kardeşim Buğra Gökce, Filiz Kahveci Hanım ile bir yuva kurdu.



Aile yılı diye ilan edilen bir dönemde;

Aileler ekonomik olarak

Gençler hapiste tutulurken

Anneler delilsiz, sebepsiz çocuklarından ayrı tutulurken

En ağır ekonomik krizin gölgesinde;

Zalimliğe… pic.twitter.com/WLqui6u122 — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) May 28, 2025





