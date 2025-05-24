Buğra Gökce cezaevinde evleniyor: Tarihe not düşmek istiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı (İBB) İstanbul Planlama Ajansı’nın tutuklu başkanı Buğra Gökce, ‘hayat arkadaşı’ Filiz Kahveci’yle cezaevinde evleneceğini açıkladı.

Fotoğraf: @gokcebugra / X

Karar Gökce’nin X hesabından duyuruldu.

Nikahın 28 Mayıs’ta Silivri Cezaevi’nde yapılacağı bildirilen açıklamaya şöyle dendi: “Her haliyle bu hukuksuz dönemi tertemiz bir evlilikle tarihe bir başka açıdan da ‘not düşmek’ istediğimizi ifade etmeliyim.”

Çiftin açıklaması şöyle:

‘Hayalimizden, hayatımızdan vazgeçmeme kararı aldık’

* Sevgili ‘hayat arkadaşım’ Filiz Kahveci ile daha önce bu yaz için planladığımız ‘evlilik’ kararımıza bu tutukluluk ya da hukuksuzluk engel olamasın istedik. Bu haksızlık ve zulüm karşısında hayalimizden, hayatımızdan vazgeçmeme kararı aldık.

* Yaşadığımız burukluğa rağmen bu mutlu ve özel haberi sizlerle paylaşırken her haliyle bu hukuksuz dönemi tertemiz bir evlilikle tarihe bir başka açıdan da ‘not düşmek’ istediğimizi ifade etmeliyim.

‘Kimseyi davet edemiyoruz’

* Cezaevinde zorlu ve imkansız koşullar içinde bir aksilik olmaz ise 28 Mayıs’ta kıyılacak nikahımıza kimseyi davet edemiyoruz. Ailelerimiz bile bakanlık iznine tabiymiş! Ancak hepinizin samimi tebriklerini, sıcak dileklerini ve kocaman yüreklerini şimdiden hissediyoruz yüreğimizde. Sağ olun, var olun.

* Hep daha iyisi, mutlusu sizler için olsun. Sevincimizi, mutluluğumuzu, hüzün ve burukluğu ile birlikte sizlerle paylaşmak istedik. İçten sevgi ve selamlarımızla…

Çok kıymetli dostlar, Sevgili arkadaşlar,



Bugün sizlerle kendi özel hayatımla ilgili bir haber vermek istiyorum:



Sevgili ‘hayat arkadaşım’ Filiz Kahveci ile daha önce bu yaz için planladığımız ‘Evlilik’ kararımıza bu tutukluluk ya da hukuksuzluk engel olamasın istedik.



Bu… pic.twitter.com/xrM2Bl2ULF — Doç. Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) May 24, 2025

Gökce, İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında 22 Mart’ta gözaltına alınmış, 23 Mart’ta tutuklanmıştı.