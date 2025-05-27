Bakırhan: Anayasa tartışması tabu değil

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Anayasa tartışması tabu değildir; demokrasi, adalet ve özgürlük ekseninde samimi bir müzakere alanı olmalıdır” dedi.

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DEM Parti heyeti bugün MHP lideri Devlet Bahçeli’yle bir araya gelmişti. DEM Parti MHP’yle kapsamlı görüş alışverişi yapıldığını açıklamıştı.

Grup toplantısında konuşan Bakırhan, anayasal değişikliğe yeşil ışık yaktı:

“Bugün 27 Mayıs’ın yıl dönümündeyiz. Buradan bir kez daha seslenmek istiyorum: askeri vesayet ve darbe kültürünü demokratik bir sözleşme ile tamamen kapatabilir ve bu topraklardan kaldırabiliriz. Darbenin panzehiri özgür siyasettir, evrensel hukuktur, demokratik uzlaşıdır.

Siyaseti kişisellikten arındırıp kurumsal çözümlere odaklanma zamanıdır. Siyasetin benden bize, kişisel hedeften ortak gelecek eksenine kayması anayasal dönüşümü hazırlar. Anayasa tartışması tabu değildir; demokrasi, adalet ve özgürlük ekseninde samimi bir müzakere alanı olmalıdır.”

‘AK Parti’nin söz kurması gerekiyor’

Bakırhan’ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

*Hem Kürt halkında hem Türkiye halklarında yürüyen sürece ilişkin bir tereddüt, bir güven sorunu var. Bir sürecin layıkıyla devam edebilmesi için güven ortamının tesis edilmesi gerekiyor, bu güveni yeniden tesis etmek için hepimize büyük görev ve sorumluluklar düşüyor.

*En başta AK Parti’ye, iktidar ve ortağına düşüyor. Özellikle bu süreçte güveni tesis etmek, toplumu yürüyen sürecin yanında konumlanmaya sevk edecek bir söylem ve pratik içerisinde olmamız gerekiyor. Bu konuda başta AK Parti olmak üzere, birçok siyasi partide deneyimi olan, geçmişte bu süreçlerde yer almış insanların da artık söz kurması, öne çıkması gerekiyor.

*Bu süreçte sadece DEM Parti değil herkes daha cesur olmalı, daha büyük bir sorumlulukla hareket etmeli ve sürece katkı sunacak söz, pratik ve eylem içerisinde olması gerekir.

*İktidara, ana muhalefet partisine soruyoruz, toplumsal rızayı gerçekleştirmek sadece bizim işimiz midir? İnşallah önümüzdeki günlerde başta iktidar olmak üzere birçok siyasi partiyi sahada bizim gibi ter dökerek, mücadele ederek, bilgilendirerek, bilinçlendirerek, bu sürece katkı sunacakları bir tabloya hepimiz şahitlik ederiz. AK Parti daha fazla sorumluluk alabilir, cesaretle konuşabilir, çözüm dilini daha çok kullanabilir.

Hasta mahkumlar

*Bugün bir yandan barışı konuşuyoruz ama bir yandan cezaevlerine bakarken büyük bir acı yaşıyoruz. Hasta mahpuslar meselesi vicdanları sızlatan acı bir gerçek. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre günde iki hasta tutuklu hayatını kaybediyor cezaevlerinde.

*515 günde bin 26 hasta tutsak yaşamını yitirmiş. Her gün neredeyse iki tabut çıkıyor. Bu dehşet tabloyu sona erdirmek barışın ilk ve acil adımıdır.

*Bir diğer adımı da infaz düzenlemesine ilişkin olmalıdır. Yıllardır keyfi nedenlerle cezaevlerinde kalan binlerce insan adaletin aşınmasına neden oluyor. Adalet duygusunu zedeleyen İnfaz Kanunu artık demokratik standartlara göre yeniden düzenlenmeli ve cezaevleri boşalmalıdır.

‘MHP süreci anlatmak için gayret içinde’

*Cezaevlerinde bulunan tutsakların aileleri çifte bayram yapmalıdır. Bu dediğimiz çerçevede çıkacak bir infaz paketini de destekleyeceğimizi aksi halde kendi düşüncelerimizi o platformda dile getireceğimizi belirtmek istiyorum.

*Bu süreçte sanırım en büyük emek veren siyasi partilerden birisi de biziz bu çok değerlidir. Yine aynı şekilde sahaya baktığımız zaman MHP’nin de kendi teşkilatına ve tabanına bu süreci anlatmak için bir çaba bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz.

*Biz kimsenin yedeği ya da pazarlık unsuru değiliz; ha, biz DEM Parti’yiz. Arkasında yüzlerce, binlerce arkadaşımızın yaşamını yitirdiği, 40 yıldır bütün zulüm ve acılara rağmen ayakta durmayı bilen Türkiye’nin en temel zemin haline gelen bir partiyiz.