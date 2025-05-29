Erdoğan 'yeni anayasa'da ısrarcı: CHP'nin 'istemezük' yaklaşımı kendini gösterdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gündemdeki yeni anayasa ve mutabakat arayışları için “CHP’nin her zamanki ‘istemezük’ yaklaşımı, bu işte de kendini gösterdi” dedi.

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Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanının anayasa tartışmalarına ilişkin öne çıkan ifadeleri şöyle:

“Biz yeni anayasayı Tayyip Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz.

Ülkemizi Türkiye Yüzyılına taşıyacak uzun soluklu bir anayasayı ülkemize kazandırmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili de 11 arkadaşımızı görevlendirdim. Bayram sonrası inşallah bu çalışmaları başlatacaklar.

Vesayetçi izlerden arınmış, demokratik meşruiyeti güçlendirecek, hak ve özgürlükleri güvence altına alacak bir metin olsun istiyoruz.

Eğer CHP de uzlaşmacı yaklaşım ortaya koyarsa biz onlarla niye çalışmayalım, çalışırız. Ama ne yazık ki böyle bir yaklaşım söz konusu değil.

En geniş mutabakatı burada arıyoruz. Maalesef CHP’nin her zamanki ‘istemezük’ yaklaşımı, bu işte de kendini gösterdi.

Yeni ve sivil bir anayasa bizim milletimize verdiğimiz bir söz. Bundan geri adım yok.“

Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

“Muhalefet ise bizi sürekli ‘Şahsına yeni bir yol açmak için yeni anayasa istiyor’ şeklinde itham ediyor. Bunun kesinlikle bir tuzak olduğunu ifade etmem lazım. Biz Türkiye’nin geleceğine dair yükümlülüklerimizin bilincindeyiz. Adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Gündemdeki tartışmalara tarihi görev ve sorumluluklarımız ekseninde yaklaşıyoruz.”