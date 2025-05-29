Ertuğrul Kürkçü: Erdoğan'ın yapım sürecinden çekilmesi tek başına demokratik bir anayasa üretmez

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Erdoğan’ın anayasa yapım sürecinden çekilmesi tek başına demokratik bir anayasa üretmez. Çünkü:

Meclisin bileşimi ve yapısal işleyişi yürütmenin gölgesindedir.

Cumhur İttifakı’nın anayasa vizyonu evrensel özgürlükçü normlardan çok uzak bir çerçeve çizmektedir.

Muhalefetin pasifliği ve Kürt sorununun dışlanması, demokratik anayasa zeminini daha da daraltmaktadır.

Ancak meclis içi ve dışı yeni demokratik ittifaklar kurulursa, anayasa süreci yeniden halkın inisiyatifine açılabilir. Bunun için, Erdoğan’ın sadece geri çekilmesi değil, siyasal alanın yeniden demokratikleşmesi gerekir.

Ertuğrul Kürkçü’nün yazısı