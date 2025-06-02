Özel: Allah sağlık versin, Erdoğan'ın yaşamasına kimsenin itirazı yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Emri hak vaki olana kadar da yine burada olacağız” sözlerine şöyle karşılık verdi: “Allah sağlık versin. Sayın Erdoğan’ın yaşamasına kimsenin itirazı yok.”

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Erdoğan, 31 Mayıs’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde 4’üncü Türkiye Gençlik Zirvesi’nde şöyle demişti:

“Biz burada ev sahibiyiz. Burada doğduk, burada büyüdük, burada yaşıyoruz. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu. Bize haritalar üzerinden güya yer gösterenler oldu. Bize alçakça iftira atanlar, bize saldıranlar, emperyalist ağbabalarına güvenerek bize had bildirmeye cüret edenler çıktı.

Şimdi onların hiçbirisi yok. Neredeler? Tam da cibilliyetlerine yakışır şekilde arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. Ülkemize ve milletimize ettikleri kanlı ihanetin bedeli olarak on binlerce kilometre ötede son nefeslerini onursuzca verdiler. Ama biz buradayız. Elhamdülillah dimdik ayaktayız. Emri hak vaki olana kadar da yine burada olacağız.”

Özel, Anahtar Parti ziyaretinde Erdoğan’ın ’emri hak vaki’ sözleri hakkında şunları söyledi:

“Hak vaki olana kadar elbette ki Allah sağlık versin. Sayın Erdoğan’ın yaşamasına kimsenin itirazı yok. Ama hak vaki olana kadar asgari ücretlinin sürünmesine, Erdoğan’a hak vaki olana kadar emeklinin perişanlık çekmesine gençlerin umutsuzluk çekmesine, suçsuz siyasetçilerin hapiste tutulmasına itirazımız var. Sayın Erdoğan Allah ne kadar ömür verdiyse o ömrü en iyi şekilde en sağlıklı şekilde sevdikleriyle birlikte geçirsin bizim derdimiz vatandaşın yakasından düşsün.”