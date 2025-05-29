'Seçilme derdim yok' demişti: Erdoğan adaylık için bu kez 'millet'i işaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bu kez “Bugün de yarın da yine milletimize kulak vereceğiz” dedi.

Fotoğraf: AA

Geçen hafta Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan “Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok” demişti.

Bahçeli bu açıklamanın ‘adil’ ve ‘hakkaniyetli’ olmadığını belirtmiş ve şöyle demişti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir.

Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur. Kaldı ki bu durum bugünkü şartlarda ne ülke ne de bölgesel ve küresel gelişmelerle uyumludur.”

Erdoğan soru üzerine MHP liderinin bu sözlerine Azerbaycan dönüşünde yanıt verdi:

‘Bahçeli’nin sözlerinden büyük memnuniyet duydum, onore oldum’

* Sayın Bahçeli’nin şahsıma yönelik sözleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük memnuniyet duydum, onore oldum.

* Sayın Bahçeli tecrübesiyle, birikimiyle Türk milliyetçiliğinin aksakalıdır. Kendisi Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberliği, devletimizin bekası için çok kıymetli bir duruş sergilemiştir.

* İttifakımız sadece seçim kazanmaya yönelik değil, Türkiye’nin geleceğini inşa etmeye dönük bir devlet vizyonudur. Cumhur İttifakı’nın temelinde karşılıklı güven, istikrar arzusu ve milli konularda ortak duruş yer almaktadır. Yolumuza bu şekilde güçlenerek devam ediyoruz.

‘Milletimize kulak vereceğiz’

* Milletim beni belediye başkanı yaptı, başbakan yaptı, cumhurbaşkanı yaptı. Milletimiz bizi nerede görmek isterse, biz de orada olduk. Bugün de aynı hassasiyetle hareket ediyoruz. Bizim derdimiz makam odaları, koltuklar, unvanlar hiç olmadı.

* Bizim bir tek amacımız var o da aziz milletimize hak ettiği hizmeti vermek, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmek. Girdiğimiz her yarışa sadece milletimize güvenerek girdik. Bugün de yarın da yine milletimize kulak vereceğiz. İstikametimizi onların çizdiği rota üzerinde şekillendireceğiz.



