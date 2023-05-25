Erdoğan’ın da izlettiği montajlı videoya mahkemeden engel

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sık sık kullandığı montajlı videoya mahkemeden engel geldi.

Erdoğan, montaj görüntüyü gerçekmiş gibi anlatmıştı. (Twitter)



Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun PKK yöneticisini arkasına alarak reklam filmi çekmiş gibi montajlanan görüntüsünü mitinglerinde sık sık gösteriyor. Bu görüntüler, Erdoğan’ın mitinglerini saniye saniye yayınlayan televizyon kanallarında da milyonlara izletiliyordu.

İktidar kanadından gelen kimi açıklamalarda bunların montaj olmadığı da savunulurken, Erdoğan’dan son olarak TRT’de katıldığı bir programda videoların konusu açılınca “Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var. Ama montaj ama şu ama bu” itirafı gelmişti.

CHP bu nedenle Erdoğan’a 1 milyon liralık montaj davası açmıştı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, ayrıca montaj görüntüleri yayınlayan bir ‘trol’ hesabın paylaşımının erişeme engellenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Ankara Gazetecisi’nde yer alan habere göre Ankara 6’ncı Sulh Ceza Mahkemesi, söz konusu hesabın paylaşımının Kılıçdaroğlu’nun kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.