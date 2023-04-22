Erdoğan’ın ‘cami mitingi’ni paylaşan Demirtaş: Oy için ne din bıraktı ne iman

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘cami mitingi’ni paylaşarak “Oy için ne din bıraktı ne iman” dedi.

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Erdoğan dün restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii’nin açılışına katılmış, burada siyasi propaganda yapmıştı: “14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi?”

Demirtaş, Twitter’dan konuşmaya dair bir fotoğrafı paylaşarak şunları yazdı: “Camide seçim mitingi yapıyor. Konuşmasının yarısı yalan, geri kalanı da iftira, hakaret ve kışkırtma. Oy için ne din bıraktı ne iman. Bu karanlık zihniyetin, geleceğimizi kabus gibi karartmasına izin vermeyin. #YeşilSolParti”