Erdoğan’ın ‘cami mitingi’ni paylaşan Demirtaş: Oy için ne din bıraktı ne iman

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘cami mitingi’ni paylaşarak “Oy için ne din bıraktı ne iman” dedi.
Erdoğan dün restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii’nin açılışına katılmış, burada siyasi propaganda yapmıştı: “14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi?”
Demirtaş, Twitter’dan konuşmaya dair bir fotoğrafı paylaşarak şunları yazdı: “Camide seçim mitingi yapıyor. Konuşmasının yarısı yalan, geri kalanı da iftira, hakaret ve kışkırtma. Oy için ne din bıraktı ne iman. Bu karanlık zihniyetin, geleceğimizi kabus gibi karartmasına izin vermeyin. #YeşilSolParti”