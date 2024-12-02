Erdoğan'ı protesto eden dokuz kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” diyerek protesto eden dokuz kişi tutuklandı.

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Erdoğan’ın, TRT World Forum’da konuşurken bir vatandaş, Erdoğan’ın konuşmasını ‘siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde ve limanlarımızda sürdürürken’ diye protesto ederek bölmüştü.

Erdoğan “Yavrum, siyonistlerin burada dili ağzı olma” diyerek yanıt vermişti. Kalabalığın alkışı ardından cumhurbaşkanı şöyle devam etmişti: “Aynen siyonistlerin dili, ağzı, gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız.”

Olaydan sonra dokuz kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan ikisi protestoyu yapan, diğer ikisi de protestoya hazırlandığı ileri sürülen kişiler. Diğer Beş kişiyse kongre merkezi önünde İsrail’le ticaretin kesilmesi yönünde sloganlar atmıştı.

İstanbul Vatan Emniyet’te tutulan dokuz kişinin gözaltı süreleri cumartesi bir gün uzatılmıştı.

ANKA‘nın haberine göre dokuz protestocu tutuklandı.

Protestoculara ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamalarıyla işlem yapıldığı öğrenildi.