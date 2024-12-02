Erdoğan'ı protesto eden dokuz kişiye tutuklama talebi

İstanbul başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı protesto eden dokuz kişiyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

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Erdoğan’ın, TRT World Forum’da konuşurken bir vatandaş, Erdoğan’ın konuşmasını ‘siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde ve limanlarımızda sürdürürken’ diye protesto ederek bölmüştü.

Erdoğan “Yavrum, siyonistlerin burada dili ağzı olma” diyerek yanıt vermişti. Kalabalığın alkışı ardından Erdoğan şöyle devam etmişti.

“Aynen siyonistlerin dili, ağzı, gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız.“

Olaydan sonra dokuz kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan ikisi protestoyu yapan, diğer ikisi de protestoya hazırlandığı ileri sürülen kişiler. Beş kişiyse kongre merkezi önünde İsrail’le ticaretin kesilmesi yönünde sloganlar attı.

İstanbul Vatan Emniyet’te tutulan dokuz kişinin gözaltı süreleri cumartesi bir gün uzatıldı.

Now Haber‘in aktardığına göre İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne getirilen dokuz kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.