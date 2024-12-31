Erdoğan'dan 2024 bilançosu: Sağlıklı gıda, faiz desteği, istihdam…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2024 yılında yaptığı projeleri paylaştı.

Son zamanlarda en çok tartışılan ‘güvenli gıda’ya da değinen cumhurbaşkanı, üreticiye verilen faiz desteği, işsizlik, Karadeniz’de keşfedilen doğalgazla ilgili atılan adımları da yazdı.

Tayyip Erdoğan. Fotoğraf: AA

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) hemen hemen her gün Türkiye’den Avrupa’ya giden gıdaların güvenli olmadığıyla ilgili bildirimler var. Bu bildirimler nedeniyle 2024’ün en çok tartışılan başlıklarından biri ‘güvenli gıda’ olmuştu.

Erdoğan 2024’te yapılan projeleri paylaşırken, ‘güvenli gıda’ konusuna da değinip ‘taklit ve tağşiş’ listelerinin vatandaşla paylaşıldığını hatırlattı.

Erdoğan’ın X hesabından paylaştığı 2024 özeti şöyle:

* 105 helikopter, 27 uçak ve 14 İHA ile orman yangınlarına karşı etkin mücadele verdik.

* Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında yaklaşık 5 bin işletmemize 32,8 milyar lira kredi kullandırdık.

* 496 milyar liralık kaynakla 570 bini aşkın ilave istihdamın önünü açacak olan Yeni GAP Eylem Planımızı kamuoyuyla paylaştık.

* Mal ihracatçılarımıza yönelik destek bütçemizi 17,6 milyar liraya çıkardık.

* Aile Sosyal Destek Programı ile 1,2 milyondan fazla hanemize ulaştık, ihtiyaçları yerinde gözlemledik, ailelerimizin sıkıntılarını çözüme kavuşturduk.

* Millî otomobilimiz Togg’un üretiminde 47 bin adetin üstüne çıktık. Ülkemizin elektrikli araç pazarının lider markası olan Togg’umuzu inşallah dünyanın farklı yerlerindeki yollarda da göreceğiz.

* Ayder’imizin eşsiz doğal güzelliklerini muhafaza etmek için devreye aldığımız Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi’ni tamamladık.

* 81 ilimizdeki 130 DENEYAP teknoloji atölyemizde 35 bin öğrencimizi ücretsiz olarak teknoloji eğitimleriyle buluşturduk.

* Kırsal kalkınmayı 6 milyar liralık hibeyle destekledik. 42 ilimizde bulunan kırsal kalkınma hibe programımız IPARD’ı 81 vilayetimize yaydık.

* 50 yapay zekâ, 60 havacılık ve uzay, 10 zekâ gücü atölyesi kurduk.

* Yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat 6A’nın üretimini tamamladık. Dünyada haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olduk.

* Kamu Merkezî Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi’yle yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağladık.

* Kalkınma ajansları aracılığıyla 643 projeye 2,4 milyar lira destek verdik, bölge kalkınma idareleri aracılığıyla 384 projeye 1,8 milyar TL finansman sunduk

* 97 ülkenin katılımı ile 142 askerî tatbikat gerçekleştirdik, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü tüm dünyaya gösterdik.

* 888 bin üreticiye yaklaşık 360 milyar TL tutarında hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Böylece tarımsal üreticilere yönelik 76 milyar TL faiz desteği sağlamış olduk.

* Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin 1’inci reaktör türbin tesisi montajını tamamladık. Türkiye’yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokmakta kararlıyız.

* Türkiye Aile Destek Programımız ile 46,5 milyar liralık bir kaynağı vatandaşlarımıza aktardık.

* Bölgemizin ihracatında çarpan etkisi yapacak, Adana’mız ve Mersin’imizle birlikte Akdeniz Bölgemizin tamamının kalkınmasına katkı sunacak Çukurova Uluslararası Havalimanımızın açılışını gerçekleştirdik.

* FETÖ’ye karşı 4 bin 902, terör örgütü DEAŞ’a karşı 1399 operasyon icra ettik.

* Ülkemizin her bir bölgesindeki DENEYAP teknoloji atölyelerimizden 15 bin gencimizi faydalandırdık.

* Sağlık Market uygulamasıyla 55 milyar liranın üzerinde tasarruf sağladık.

* Türkiye’de ve ülkemizi ilgilendiren uluslararası meselelerde yürütülen kara propagandalara, bilgi kirliliğine ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelemize kararlı bir şekilde devam ettik.

* Yargı Reformu Strateji Belgemizin hazırlık sürecinde toplumun tüm kesimlerine kulak verdik, 55 binin üzerinde görüş ve öneriyi değerlendirdik.

* Dünya havacılık tarihinde bir ilki başardık. Bayraktar TB3 SİHA’mız, TCG Anadolu gemimizden iniş ve kalkış gerçekleştiren ilk insansız hava aracı oldu. Bu gurur hepimizin, tüm Türkiye’nin!

* Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gazın devreye alınmasıyla birlikte doğal gazda evlere yüzde 65, KOBİ’lere yüzde 27 oranında sübvansiyon sağladık.

* Önleyici risk odaklı teftişler kapsamında 11 bin 500 iş yerini denetledik, 1,5 milyona yakın çalışana 900 milyon lira ödeme yapılmasını sağladık.

* Terörizmin finansmanına yönelik yaptığımız operasyonlarda 76 milyon 506 bin TL ele geçirdik.

* Sağlıklı, güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştırmak için 1,3 milyon denetim gerçekleştirdik, 1,4 milyar lira idari para cezası uyguladık. Artık taklit ve hileli gıda listelerini anlık olarak vatandaşlarımızla paylaşıyoruz.

* Hastaneye gidecek durumda olmayan hastalarımıza evde sağlık hizmeti sunduk. Bu kapsamda 4 milyonun üzerinde ziyaret gerçekleştirdik.

* 2024-2029 yıllarını kapsayan Kamu Diplomasisi Strateji Belgemizi yayımladık.

* E-Tebligat uygulamamız sayesinde 67 milyon tebligatı elektronik ortam üzerinden ulaştırdık, önemli bir tasarrufa imza attık.

* İstihdamı 843 bin artırarak 33 milyona ulaştırdık.

* Müzekart GNS Dijital Kart Projemiz ile 14 bin 199 gencimiz, ülkemiz genelindeki 300’den fazla müze ve ören yerini ücretsiz gezdi.

* Motorlu taşıtlar piyasasındaki suistimallerin önüne geçmek için pek çok tedbir aldık, 77 milyon liranın üzerinde para cezası uyguladık.

* 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizde toplam 201 bin 688 konut ve iş yerinin yapımını tamamladık. Konutlarımızı hak sahibi ailelerimize peyderpey teslim ediyoruz.

* Mahkemelerimizin dijital altyapısını güçlendirdik, e-Duruşma sistemimizin kurulu olduğu mahkeme sayısını 5 bin 185’e yükselttik.

* Ülkemize yasa dışı girişleri engellemek için İran sınırımıza 552 kilometre hendek kazdık.

* 1.320 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuya atamasını gerçekleştirdik.

* Fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede 613 binin üzerinde ürün denetledik, 785 firmaya 216 milyon liradan fazla para cezası verdik.

* 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı hayata geçirdik.

* ÜNİDES Programımız ile üniversite öğrencilerimize toplamda 30 milyon liralık proje desteği sağladık.

* Gençlerimizin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemize yoğun ilgisi 2024 yılında da devam etti. Kütüphanemiz, yıl boyunca 1 milyon 900 bin ziyaretçiyle yeni bir rekor kırdı.

* Türkiye Bursları ile 127 ülkeden 5 bine yakın öğrenciye destek olduk.

* Uzay çalışmalarında yeni bir dönemin kapılarını araladık. Millî Uzay Programımız kapsamında ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdik.

* Siber devriyelerimiz eliyle 110 binin üzerinde suçu tespit edip müdahalede bulunduk.

* 148 ülkeden gelen misafirlerimizi ağırladığımız, temasını Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak olarak belirlediğimiz 3’üncü Antalya Diplomasi Forumu’nu başarıyla icra ettik.

* Her köşesinde ayrı bir medeniyetin izlerini taşıyan Anadolu’muzda 765 arkeolojik kazı yaptık, 13 bin eseri müzelerimize kazandırdık.



