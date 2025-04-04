Erdoğan: Terörsüz Türkiye süreci planladığımız gibi yürüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Terörsüz Türkiye’yle ilgili süreç planladığımız şekilde yürümekte, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil” dedi.

Erdoğan cuma namazı sonrası konuştu. Fotoğraf: AA

Cuma namazı çıkışında konuşan Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

* Amerika’yla ilgili seyahat takvimleri söz konusu bu takvimler her an işleyebilir. Arkadaşlarımızın bu arada Amerika’ya gidişleri söz konusu olabilir. Son günlerde gündeme gelen vergiyle ilgili yapılandırmalar meselesi de bu ziyaretlerde gündemin ana başlıklarını teşkil edebilir. Temennimiz odur ki Türkiye’ye karşı düşündükleri olumlu yaklaşımın hayata da geçmesini görmek.

‘Terörsüz Türkiye’yle ilgili süreç planladığımız şekilde yürüyor’

* Şu anda bu terörsüz Türkiye’yle ilgili süreç planladığımız şekilde yürümekte, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin ve bölgemizin lehine. Şu son CHP’nin teröre yönelik attığı adımlar sizleri aldatmasın böyle bir şey Türkiye’de söz konusu değil biz bunları Gezi’de de gördük sonuçları ne oldu hep beraber gördük, yaşadık.

‘Her geçen gün daha iyiye giden bir Türkiye var’

* Türkiye dipdiri ayaktadır, dipdiri gündemi elinde tutmaktadır. Cumhur İttifakı Türkiye’nin şu anda her şeyidir. Her geçen gün daha iyiye giden bir Türkiye var, ekonomide, siyasette, kültürel bağda, uluslararası ilişkilerde… Bambaşka gelişen bir Türkiye var.

Boykot tepkisi: Milletim affetmiyor’

* 2 Nisan’ı bu notada tarih olarak ilan ettiler ama 2 Nisan’da gördüğünüz gibi AVM’ler onların dediği gibi olmadı. Tam aksi çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Demek ki bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor, tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor.

* Hatta dün bir yere misafirliğe gittim, çok enteresan “Şu anda fabrikamın araç gereçlerini hepsini seferber ettim. Çeyrek deponuzda varsa bugün bu alışverişi yapın ve bütün araçların gereçlerin hepsini depolarını fulleyin. Üçüünden itibaren bu şekilde mesaiye gelin” dedi. Bu milli ve yerli bir duruşun ne olduğunu göstermektir. Milletimin bu şekilde duran her ferdine şahsım adına milletim adına çok teşekkür ediyorum.

‘Allah Bahçeli dostumuza sağlık versin, yapacağımız daha çok şey var’

Cumhurbaşkanı son olarak Devlet Bahçeli’yle telefonla görüştüğünü açıkladı ve şunu dedi: “Allah Devlet Bahçeli dostumuza sağlık, sıhhat, afiyet versin. Şu anda da ‘Nasıl sağlığınız?’ diye sorduğumda aldığım cevap ‘Gayet iyiyim’ dediler.”