AB ile altı yıl sonra ekonomi diyaloğu: Şimşek'e göre 'iyi başladı'

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu toplantısı altı yıl aradan sonra ilk kez yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek toplantının ‘çok verimli’ geçtiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

‘Yapıcı bir atmosferde, çok verimli toplantılar oldu’

AA‘ya konuşan Şimşek şunları söyledi:

“Oldukça yapıcı bir atmosferde geçti. Çok verimli toplantılar oldu. Hem Türkiye’nin hem Avrupa’nın karşı karşıya olduğu küresel meydan okumalar da dahil olmak üzere Avrupa’nın görünümü, Türkiye ekonomisinin görünümü gibi konuları konuştuk. Özellikle Türkiye’nin reform çabalarını, Türkiye’nin dezenflasyon çabalarını anlatma fırsatı bulduk.

AB de yeni dönem politikalarına ilişkin bir perspektif sundu. Dünyada önemli değişimler yaşanıyor. AB de Türkiye de bu gelişmelerden etkileniyor. Birlikte çalışarak bu gelişmelerin etkilerini nasıl sınırlayabiliriz, AB ve Türkiye’nin menfaatine nasıl işbirliğine gidebiliriz, onları konuştuk. Üçüncü ülkelerde işbirliğini konuştuk. Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasını gündeme getirdik.

İş çevreleri için yüksek düzeyli diyalog toplantısı da yaptık, ardından AB yetkilileriyle birebir görüşmelerde bulunduk. Atmosfer oldukça yapıcıydı. Ekonomide diyalog iyi başladı diyebilirim. İnşallah bu diyalog diğer diyalogların da önünü açar. Özellikle hem ulaştırmada hem enerjide olsun hem siyasi alanda diyalogların güçlenmesini sağlar veya önünün açılmasını sağlar.”

Beşinci toplantı önümüzdeki yıl Türkiye’de yapılacak.