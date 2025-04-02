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Yaramazlara biraz batar!

Şimşek, Avrupa Birliği'yle 'işbirliğine hazır'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Avrupa Birliği ile daha güçlü ve stratejik işbirliğine hazırız” dedi.

Fotoğraf: AA

Şimşek, X’teki paylaşımında şunları söyledi:


“Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu altı yıl sonra yeniden başlıyor. Diyalog her iki tarafın da menfaatine olup Avrupa Birliği’nde ekonomik bütünleşme, Türkiye’nin güçlü entegrasyonu ile daha iyi sağlanacaktır. Avrupa Birliği ile daha güçlü ve stratejik işbirliğine hazırız.”

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