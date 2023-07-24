‘Erdoğan sayesinde’ afişlerinin tasarımcısına beraat

‘Erdoğan sayesinde’ afişlerini tasarladığı için ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘seçim düzenini bozmak’tan yargılanan görsel iletişimci Mahir Akkoyun beraat etti.

Seçim zamanı ekonomik kriz ve hak ihlalleri hakkında eleştirel görseller tasarlayıp sosyal medyada paylaşan Mahir Akkoyun 7 Nisan’da gözaltına alınmış, aynı gün serbest bırakılmıştı.

‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ ve ‘seçim düzenini bozmak’ suçlamasıyla yargılanan Akkoyun, Twitter hesabından beraat ettiğini duyurdu.

“‘Pahalı mı geldi Erdoğan sayesinde’ demek suç değilmiş” diyen Akkoyun, bu süreçte yanında duran herkese teşekkür etti.