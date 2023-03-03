Erdoğan lütfetti: Deprem bölgesindeki hakaret davalarından vazgeçti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki ‘hakaretler’ nedeniyle açılan soruşturmalardaki şikayetlerinden vazgeçti.

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2022 verilerine göre Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı döneminde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla 160 bin soruşturma açıldı, 3 bin 625 kişiye hapis cezası verildi. Bu soruşturmalarda 3625 kişiye hapis cezası verildi. Bunlardan 11’i çocuk.

‘Şikayet’lerde rekor kıran Erdoğan, deprem bölgesindeki davalardansa vazgeçti.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız, depremden etkilenen 11 il ve bağlı yerleşim yerlerinde, şahsına yönelik hakaretler nedeniyle açılan soruşturma ve kovuşturmalarda şikayetten vazgeçmiştir” dedi.

Eleştiriler nedeniyle açılan bu davalara karşın Erdoğan, depremdeki eksikliklerini dile getirenlere hakaret etmeye devam ediyor.