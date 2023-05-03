Erdoğan, ‘IŞİD lideri öldürüldü’ demişti: ABD doğrulayamadı

ABD, IŞİD lideri Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi’in öldürüldüğünü doğrulatamadığını bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Nisan’da katıldığı ortak yayında ‘son dakika’ bilgisi olarak El Kureyşi’yi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından öldürüldüğünü öne sürmüştü.

AA’nın aktardığına göre ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Patrick Ryder, şunları söyledi: “Bu haberleri şu anda doğrulayamıyoruz. Eğer doğruysa, memnuniyetle karşılanır. Genel anlamda, Türkiye’nin IŞİD’e karşı yaptıklarını takdir ediyoruz. Bildiğiniz gibi, Kuzey Suriye’deki sınır bölgelerinde, Türk kuvvetleri geçmişte de IŞİD‘le mücadele etti. Ve yine, IŞİD‘ın kalıcı olarak yenilgisine yardımcı olmak için uluslararası toplumun yapabileceği her şey çok faydalıdır.”

İki ülke silahlı kuvvetleri arasında bu konuda herhangi bir iletişimin söz konusu olup olmadığı sorusunu ise Ryder, ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı’na yönlendirerek yanıtlamaktan kaçındı.

İki yıldan kısa sürede üç El Kureyşi ‘öldürüldü’

ABD Başkanı Joe Biden, 3 Şubat 2022’de ABD askerlerinin IŞİD’in El Kureyşi kod adlı liderinin Suriye’nin kuzeydoğusunda düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıklamıştı.

IŞİD, yine El Kureyşi kod adlı halefin de 3 Kasım 2022’de öldürüldüğünü duyurmuştu.

Erdoğan’ın “Öldürdük” dediği Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, 30 Kasım 2022’de IŞİD’in yeni lideri olarak ilan edilmişti.