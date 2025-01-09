Erdoğan ile Bahçeli 40 dakika görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüştü.
Bahçeli’nin konutunda yapılan görüşme tam 40 dakika sürdü.
Görüşmenin içeriğine dair henüz bilgi verilmedi.
Yaramazlara biraz batar!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüştü.
Bahçeli’nin konutunda yapılan görüşme tam 40 dakika sürdü.
Görüşmenin içeriğine dair henüz bilgi verilmedi.
Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın tehdit ettiği İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Sinan Ateş’in vurulduğu yerde konuştu: “İstibdata geçit vermeyeceğiz.”
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüştü.
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