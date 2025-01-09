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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ile Bahçeli 40 dakika görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüştü.

Fotoğraf: AA

Bahçeli’nin konutunda yapılan görüşme tam 40 dakika sürdü.


Görüşmenin içeriğine dair henüz bilgi verilmedi.

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