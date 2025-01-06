Erdoğan: Fırsatçılara karşı en büyük kozumuz satın almamaktır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın ilk Kabine Toplantısı yapıldı.

Erdoğan, TÜİK’in açıkladığı son enflasyon verilerinin ‘enflasyonla mücadelede doğru yolda olduklarını teyit ettiğini’ söyledi.

“Serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde 85 milyonun tamamının hakkını, hukukunu, çıkarını en üst düzeyde koruyacağız” diyen Erdoğan, pahalılıkla mücadele için boykot önerdi:

“Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır.”

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

Filistin

* Gazze’de barış umutlarını tekrar yeşertecek bir kapının aralanması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Netice alıncaya kadar da buna devam edeceğiz.

* (Filistin’e destek için) Galata Köprüsü’nde vücut bulan insanlık ittifakına tepki gösterenler insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır.

* 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır.

* 61 yıllık Baas zulmü ve 13 yıllık katliamın ardından Suriye’de nasıl iman ve sabır kazanmışsa, Filistin’de de adalet güneşi zulmün karanlığını delip geçecek.

Ekonomi

* TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verileri, enflasyonla mücadelede doğru yolda olduğumuzu tekrar teyit etmiştir.

* Serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde 85 milyonun tamamının hakkını, hukukunu, çıkarını en üst düzeyde koruyacağız.

* Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır.

* (Deprem bölgesi) 252 bin konut ve iş yerimizi 365 günde tamamlayacağız. 2025’te toplam 453 bin yuva ve iş yerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.

Güvenlik

* Savunma sanayii alanındaki yatırımlarımız savaşa hazırlanmak için değil; barışı, istiklali, istikbali, bağımsızlığı muhafaza ve müdafaa içindir.

* Türkiye, dostları için bir güven ve emniyet kaynağıdır ama vatanımıza uzanan kirli elleri de kimin olduğuna bakmadan kıracak kudrete fazlasıyla sahiptir.

* Terörün karanlık gölgesi ülkemiz siyasetinin üzerinden çekildikçe inşallah Türkiye daha sağlıklı olgun ve özgürlükçü bir zemine kavuşacaktır.

Suriye

* Suriye’nin parçalanmasına, üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda risk görürsek gerekli adımları süratle atarız.

* Türkiye, bekasını koruma noktasında tavizsiz iradeye sahip olduğunu pek çok kez göstermiştir. İş o raddeye varırsa yine bir gece ansızın gelebiliriz.

* Biz iktidar ve ittifak olarak ‘terörsüz Türkiye’ hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz.

* Açtıkları hendeklerle kantonculuk peşinde koşanları nasıl o çukurlara gömdüysek, bugün de aynı niyeti taşıyanlar çıkarsa bedelini onlara misliyle ödetiriz.

* Tercihini terörden ve şiddetten yana kullananları bekleyen tek akıbet silahlarıyla toprağa gömülmektir. Açık söylüyorum bunun önüne hiçbir güç geçemez.

Yatırımlar

* 2025’i Aile Yılı ilan etmeyi kararlaştırdık. Aile yapımızın korunması, güçlendirilmesi ve sağlam bir miras olarak aktarılması için çalışmalar yürüteceğiz.

* Yerli ve milli 5G haberleşme şebekesi projemiz kapsamında, 5G ihalemizi 2025 senesi içinde yapacağız. 2026 yılında da ilk sinyalimizi almayı hedefliyoruz.