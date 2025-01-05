Erdoğan: Bilin ki bu genel başkan, bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bazılarına bu söylediklerim zor gibi gözükebilir ama bilin ki bu genel başkan, bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri benim burada haykırmam lazım” dedi.

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Erdoğan, AKP Rize 8’inci olağan il kongresinin düzenlendiği Yenişehir Spor Salonu’na girdiğinde vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur’un ‘İçim Yanar’ parçası çalındı.

Cumhurbaşkanı konuşmasında şunları söyledi:

* Türkiye’nin en büyük sorunu, ‘tatlı su siyasetçisi’ tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır. Kayda değer hiçbir iş yapmadan, sadece lafla, sadece seviyesiz polemikle, sadece yalan yanlış sosyal medya paylaşımlarıyla siyasetçilik oynayan bu tipler, maalesef bizim aramıza da sızabiliyor.

* Bunları da görmezden gelmeyelim. Bizim siyasetimizde bu anlayışa da, bu anlayışla başka ajandalar peşinde koşanlara da yer yoktur.

* İnsanlar sevinçlerinde, üzüntülerinde, dar zamanlarında kafalarını kaldırıp baktıklarında yanlarında ilk sizi göremezlerse vazifenizin gereğini yerine getirmiyorsunuz demektir.

* Sizden yardım isteyen herkesin, derdini çözebildiğinizin derdini çözerek bu mümkün değilse gönlünü alarak yanınızdan tebessümle ayrılmasını temin edemiyorsanız yanlış yerde bulunduğunuzu bilmelisiniz.

* Size benim vatandaşlarımdan herhangi birisi gelir, sizden bir işin yapılmasını, gereğini istiyorsa, onu bir başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece, ben genel başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum.

* Bazılarına bu söylediklerim zor gibi gözükebilir ama bilin ki bu genel başkan, bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri benim burada haykırmam lazım. Hepinizin bunu bilmesi lazım.

* Bazı arkadaşlarım bu söylediklerimi imkansız görebilir. Halbuki ne diyor şair: ‘Davası hak olanın yardımcısı Allah’tır, hak olan davada zafer muhakkaktır.‘

* Öyleyse biz siyasetimizi yaparken başka hiçbir şey ve hiç kimseye değil, hak olan davamıza hizmet etmeye bakacağız.

* Tekrar altını çizerek ifade ediyorum, bunları herhangi bir çıkar, kazanç, makam, mevki beklentisiyle değil, davamızın bizlere yüklediği mesuliyet bilinciyle yapmak mecburiyetindeyiz.

* Aksi taktirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla müsaade etmeyeceğimiz, rıza göstermeyeceğimiz, göz yummayacağımız bir durumdur.

* Türkiye’de ticarethane gibi çalışan yeteri kadar parti var, sivil toplum kuruluşları var, belediye ve benzeri zaten var ama AK Parti böyle olamaz.