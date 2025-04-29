Erdoğan: Dünyayı etkileyen enflasyonda belirgin bir düşüş sürecine girdik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Tüm dünyayı etkileyen enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik, ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz” dedi.

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Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin daveti üzerine başkent Roma’da.

İki lider görüşmenin ardından Türkiye-İtalya İş Forumu’na katıldı.

Erdoğan’ın forumdaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

‘Türk ekonomisine güveniyoruz’

* Gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan karşılıklı restleşmeleri hep beraber takip ediyoruz. Bu dinamik atmosferi, ülkemiz ekonomisi açısından başarıyla yönetmenin, hatta fırsata çevirmenin gayretindeyiz. Koronavirüs salgını başta olmak üzere, geçmişte benzer süreçlerden yara almadan çıktık. Bugün de aynı başarıyı sergileyeceğimize inanıyor, Türk ekonomisine güveniyoruz.

* Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan depreme rağmen büyümeyi sürdürüyor. Depremin Türk ekonomisine doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları buluyor. Buna rağmen yaralarımızı süratle sarıyoruz.

‘Yüzde 5 büyüme yakalayabilen az sayıdaki ülkelerdeniz’

* 2024 yılında ihracatta 262 milyar dolarla son 100 yılın rekorunu kırdık. Ülkemizin en güçlü sektörlerinden biri olan savunma sanayi ihracatımız 7 milyar 154 milyon dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıdaki ülkelerdeniz.

‘Ekonomi programımızdan geri adım atmayacağız’

* Türkiye’deki yabancı sermayeli şirket sayısı altı binden 80 binin üzerine çıktı. Tüm dünyayı etkileyen enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sürecine girdik. Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Bundan da inşallah geri adım atmayacağız.

‘Yeni ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar’

* Türk firmaları nasıl İtalya’yı Avrupa pazarına açılan bir kapı olarak görüyorsa, biz isteriz ki İtalyan firmaları da Türkiye’yi Asya’ya, Ortadoğu’ya ve Afrika’ya açılan bir kapı olarak değerlendirsinler.

* Ticaret, yatırım ve ulaşım imkanlarının barındırdığı bu muazzam potansiyel bizleri büyük ve iddialı hedefler belirlemeye teşvik ediyor. Bu düşünceyle, bugünkü zirvede Sayın Meloni ile birlikte yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak tespit ettik. İş çevrelerimizin bugünkü görüşmeleri ve kuracakları yeni ortaklıklar kısa sürede yeni ticaret hedefimize ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.