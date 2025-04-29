Meloni, Erdoğan'a müteşekkir: Türkiye kaynaklı göç sıfıra indi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la basın toplantısında “Türkiye kaynaklı (düzensiz) göç sıfıra indi, teşekkür ediyorum” dedi.

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İkili Roma’da Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi’ne katıldı. İki lider ardından basın toplantısı düzenledi.

Meloni özetle şunları söyledi:

“Türkiye’yle ticari hedefimizi beş yıl erken tutturduk. İletişimi daha ileri götürme noktasında kararlıyız. Avrupa’da, Akdeniz’de, NATO’da müttefikiz. Sayın Erdoğan’a Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki tavrı için de teşekkür ediyorum. Rusya’nın da Ukrayna gibi barış iradesi göstereceğini ümit ediyoruz.

Suriye konusunda da, demokratik bir geçiş olsun. Azınlıkların da kucaklandığı bir geçiş olsun. Sığınmacıların gönül rahatlarıyla evlerine dönebileceği bir ortam inşa edilmeli. Göç konusunda da konuştuk. Türkiye kaynaklı düzensiz göç sıfıra indi, teşekkür ediyorum.”

Erdoğan: Meloni’nin cesur duruşu…

Ardından Erdoğan şöyle konuştu:

“İlk zirvemizden bu yana aramızdaki münasebetler her geçen gün daha ileri gidiyor. Akdeniz’in güvenliği, Transatlantik bağın muhafazası gibi birçok noktada aramızda değerli bir uyum var. Bunun sebeplerinden biri sayın Meloni’nin cesur duruşu.

Aramızdaki ilişkilerin itici gücünü ekonomi ve ticaret oluşturuyor. Ekonomik ortaklarımız içinde İtalya ilk beşte. Yeni ticari hedefimiz 40 milyar dolar ve buna ulaşacağız. İtalya’yla düzensiz göçle ilgili işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

Dostluğumuzun bir göstergesi olarak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na İtalya’yla beraber ortak ev sahipliği yapacağız. Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecimize başından beri destek veren İtalya’nın bu tutumunu devam ettireceğine inanıyorum.”