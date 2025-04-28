Erdoğan: Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 200 bin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski Suriye lideri Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından 200 bin göçmenin Türkiye’den Suriye’ye döndüğünü söyledi.

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İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin Göç Yönetimi Programı’nda konuşan Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

*Ülkemizde muhalefetin dediği gibi bir göçmen sayısı yoktur. 2 milyon 869 bini Suriyeli, 1 milyon 90 bini ikamet izniyle kalan, 176 bini uluslararası koruma altında olmak üzere toplam 4 milyon 33 bin göçmen vardır.

*Ülkemizde illegal olarak 263 bin kişi sınır dışı edildi, son iki yılda 270 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellenmiştir. 23 bin 780 kişi gözaltına alındı.

*Bizi biz yapan kadimler merciinden bakıyoruz. Devletime sığınan mazlumu asla vermem.

*Suriye kendine geldikçe ülkedeki istikrar ve güven ortamı yükseldikçe dönenlerin sayısı arttı. 9 Aralık’tan bu yana sadece Türkiye’den Suriye’ye dönenlerin sayısı 200 bin kişiye ulaştı. Vatan topraklarına onurlu biçimde dönenlerin sayısı da 931 bin 450 kişiyi buldu. Türkiye olarak son asrın en büyük sınavlarından birini vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.