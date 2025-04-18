ABD, Suriye'deki üç askeri üsten çekildi

ABD ordusu Suriye’nin kuzeydoğusunda küçük ölçekli üç askeri üsten çekildi.

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ABD geçen yılın sonlarında, bölgedeki IŞİD tehdidi ve ABD üslerine yapılan İran destekli milislerin saldırılarını gerekçe göstererek Suriye’de askeri varlığını 2 bine çıkarmıştı.

Dün New York Times gazetesi (NYT) iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ordusunun üç üssünü kapatacağını ve asker sayısını 1,400’e düşüreceğini yazmıştı.

ABD askerleri Haseke il merkeziyle Deyrizor ilinin Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresinde bulunan Hadra ve Fırat köylerinde yer alan üç küçük askeri noktayı boşaltarak ana üslere çekildi.

Haseke ve Deyrizor illerinin Suriye haritasındaki konumu. Görsel: Wikipedia

Haseke’deki askerler ve ekipmanları aynı ilde Rümeylan ilçesindeki üsse, Deyrizor’dakilersa Koniko gaz sahasındaki üsse çekildi.

Şubat başında ABD merkezli diğer bir yayın kuruluşu NBC de savunma bakanlığının birlikleri Suriye’den 30, 60 veya 90 gün içinde tamamen geri çekmek için planlar hazırladığını öne sürmüştü.