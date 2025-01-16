Trump'ın dışişleri adayı: Suriye'de birtakım güçlükler var, biri de Erdoğan

ABD’nin dışişleri bakanı olması beklenen Marco Rubio, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘ABD’deki iktidar değişikliğini var olan anlaşmaları ihlal etme fırsatı görmemesi konusunda erkenden mesaj verilmesi gerektiğini’ söyledi.

Fotoğraf: AA

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın dışişleri bakanı adayı olarak gösterdiği Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi’ndeki onay oturumunda Orta Doğu’yla ilgili soruları yanıtladı.

VOA Türkçe‘nin haberine göre Rubio, Demokrat Senatör Chris Van Hollen’ın Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) Amerikan desteğinin devam etmesini destekleyip desteklemediği sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kesinlikle. Ayrıca büyük bir fedakarlık ve tehditle IŞİD savaşçılarını hapse atan ortaklarımızı terk etmenin bazı sonuçları olacağını da kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

IŞİD’i çökertebilmemizin nedenlerinden biri de onları hapishanelerde barındırmaya istekli olmalarıydı ki bu onlar için büyük bir kişisel tehditti.”

SDG’nin ana omurgasını Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü YPG oluşturuyor.

‘Yönetimdeki yeni kişiler ABD’yi rahatlatacak türden değil’

Suriye’deki ‘belirsizliğin bir fırsat da olabileceğini söyleyen ancak yönetimdeki yeni kişilerin FBI’ın sicil kontrolünden geçemeyecek, geçmişleri de ABD’yi rahatlatacak türden olmadığını’ belirten Rubio sözlerine şöyle devam etti:

“Bununla birlikte, mümkünse, IŞİD’in oyun alanı olmaktan çıkmış, Hristiyanlar dahil dini azınlıklara saygı gösteren, Kürtler’i koruyan ve aynı zamanda İran’ın terörizmini Hizbullah’a yayabileceği ve Lübnan’ı istikrarsızlaştırabileceği bir araç olmayan bir Suriye’ye sahip olmak ABD’nin ve Ortadoğu’daki hemen hemen her ulus devletin ulusal çıkarına olacaktır.”

ABD’nin Suriye’ye yönelik ‘Sezar yaptırımları’nın Esad rejiminin çöküşüne pek çok açıdan doğrudan katkıda bulunduğu belirten Rubio “Şu anda artık var olmayan ama yine de hükümete karşı bu yaptırımların yürürlükte olduğu ilginç bir durumda buluyoruz” dedi.

‘Erdoğan’a ‘Fırsat görme’ mesajını erkenden vermek önemli’

Rubio, yaptırımların yürürlükte kalıp kalmayacağı konusunu Suriye’deki fırsatlar açısından değerlendireceklerini söyledi.

Rubio ‘bu fırsatın önünde yeni yöneticilerin dışında birtakım güçlükler olduğunu, bunlardan birinin de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve niyetleri olduğunu’ belirtti:

“Şu an Kürtler’le ilgili çok zayıf bir ateşkes mevcut. Bunun sürdürülmesi önemli. Bence Erdoğan’a, bu oturum üzerinden de, ABD’de iktidarın el değiştirmesini, var olan anlaşmaları ihlal etmek için kullanabilecekleri bir fırsat olarak görmemesi gerektiği mesajını erkenden vermek önemli.

Şu anda Suriye’de istediğimiz şey istikrar. Böylece Lübnan, İsrail, Gazze’deki durum ve daha geniş Ortadoğu üzerinde etkisi olacağından dolayı farklı bir dinamik getirmek için ne gibi fırsatlar olduğunu araştırabiliriz.”

Rubio son olarak bunu yapmamaları durumunda Suriye’den kovulan Rusya ve İran’ın bir noktada geri döneceğini söyledi.