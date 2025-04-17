NYT: ABD, Suriye'deki üç askeri üssünü kapattı

New York Times gazetesi (NYT), ABD ordusunun Suriye’nin kuzeyindeki sekiz askeri üssünden üçünü kapatarak yüzlerce askerini geri çekmeye başladığını yazdı.

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ABD geçen yılın sonlarında, bölgedeki IŞİD tehdidi ve ABD üslerine yapılan İran destekli milislerin saldırılarını gerekçe göstererek Suriye’de askeri varlığını 2 bine çıkarmıştı.

Gazetenin iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre ABD, Suriye’deki askeri varlığını azaltıyor.

Haberde ABD’nin Suriye’deki asker sayısını 1400’e düşürüleceği aktarıldı.

Kapatılan üsler arasında Görev Destek Sitesi Yeşil Köy, M.S.S. Fırat ve diğer küçük bir tesisin ismi anıldı.

Askeri yetkililerin, 60 gün sonra ek kesintiler yapıp yapmayacaklarının da değerlendirileceği söylendi.

Öte yandan şubat başında ABD merkezli diğer bir yayın kuruluşu olan NBC de savunma bakanlığının birlikleri Suriye’den 30, 60 veya 90 gün içinde tamamen geri çekmek için planlar hazırladığını öne sürmüştü.