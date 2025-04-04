Suriye yönetimiyle anlaşma: SDG Halep'ten çekiliyor

Suriye’de omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ülkedeki ‘geçici’ yönetimle imzaladıkları anlaşma gereği Halep’ten çekilmeye başladı.

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Suriye’nin geçici cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yla, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi 10 Mart’ta SDG’nin ‘Suriye ordusuna entegrasyonu’nda anlaşmıştı.

Anlaşmayla SDG birliklerinin yeniden oluşturulacak Suriye Silahlı Kuvvetleri’ne entegre edilmesi öngörülüyor. Buna karşılık Kürtlere ‘anayasal hak’ ve iç savaş sırasında bölgeyi terk etmiş olanlara geri dönüş imkanı vaat ediliyor.

Associated Press‘in haberine göre SDG 10 yıldır kontrol ettiği Halep’in kuzeyindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini terk etti.

Söz konusu mahalleler, devrik lider Beşar Esad’a bağlı güçlerin 2016’da Halep’i ele geçirdiği sırada SDG’nin kontrolünde kalmıştı. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) 8 Aralık’ta başkent Şam’a ulaşıp Esad’ı iktidardan uzaklaştırdığında da bu durum yine değişmemişti.

Bölgede SDG’li 250 kişiyi taşıyan ve toplam 35 araçtan oluşan konvoy Halep’ten doğuya doğru hareket etti. Çekilmenin ilerleyen günlerde devam etmesi bekleniyor.