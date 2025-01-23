Erdoğan: Bazı insanların hukuk önünde ayrıcalığı olduğu günler geride kaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bazı insanların hukuk önünde ayrıcalıklara sahip olduğu günler artık geride kalmıştır” dedi.

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Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanının konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Türk milleti adına karar veren yargı makamının itibarına halel gelmemesi, toplumun adalete inancının sarsılmaması bizim için her türlü mülahazanın üzerinde.

* Siyasi ve ideolojik kimlikleriyle, ekonomik statüleri sebebiyle bazı insanların hukuk önünde ayrıcalıklara sahip olduğu günler artık geride kalmıştır.

* Kanunun verdiği yetkiyle hukuksuzlukların peşine düşen yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemelere baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamaz.

* Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Suç işleyenler kim olursa olsun yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorundadır.

* Uzlaştırıcı, birleştirici, özgürlükçü, toplumun tüm kesimlerini kuşatan yeni ve sivil bir anayasa çalışmalarımıza hız vereceğiz.

* Adalete güvenin tam olarak tesis edilmesi için ceza adaleti sisteminde mağdur odaklı yeni politikaları uygulamaya alıyoruz.

* Hukukun üstünlüğünü esas alan Yeni Strateji Belgesiyle etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz.

* İfade, basın özgürlüğü, kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin standartları yükseltecek, yeni hak arama yollarını çeşitli tedbirlerle tahkim edeceğiz.

* Yeni düzenlemelerle duruşmaların iki aydan fazla ertelenmemesini ve bazı uyuşmazlıkların da duruşma yapılmaksızın çözülmesini sağlayacağız.

* Çevre, sağlık, sigorta, trafik ve iş kazalarından kaynaklanan dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak.

* Trafikte işlenen suçların yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alacağız.

* Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaları önemli ölçüde ağırlaştırıyoruz.

* Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını ülke sathında yaygınlaştıracağız.

4’üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi

AA’nın haberine göre hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan belge 2025-2029 dönemini kapsıyor.

Belgede aşağıdaki başlıklarda beş amacın yer aldığı, bu amaçların alt başlıklarındaysa 45 hedef ve 264 faaliyetin bulunduğu açıklandı: