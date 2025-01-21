Erdoğan: Gün siyaset yapma günü değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bolu’da 66 kişinin öldüğü otel yangını ardından “Gün siyaset yapma değil, dayanışma, bir ve beraber olma günüdür” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından konuştu.

Kartalkaya ilçesindeki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında 66 kişinin ölmesi nedeniyle bir günlük milli yas ilan edildiğini duyuran Erdoğan’ın konuşması özetle şöyle:

Kartalkaya’daki yangın

* Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını verecektir.

* 22 Ocak 2025 Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir.

* Gün siyaset yapma değil, dayanışma, bir ve beraber olma günüdür. Siyaset, medya, yerel yöneticiler dahil herkesten vatandaşımızın acısına hürmet bekliyoruz.

Sokak köpekleri

* Türkiye’ye, okula, kütüphaneye, parka giden çocuklara sahipsiz köpeklerin saldırdığı bir ülke utancını yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur.

* Farklı bahaneler öne sürerek görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız.

* Tarım, İçişleri ve Çevre bakanlıklarımız başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm organları bu konunun üzerine daha kararlı gidecektir.

* Siyasi parti ayırt etmeksizin belediyelerimizin tamamı yasanın, yönetmeliklerin yüklediği görevleri yerine getirmek zorundadır.

Suriye

* Suriye toparlanıp güçlendikçe, Esad’ın arkasında bıraktığı enkaz kaldırıldıkça sadece Suriyeli kardeşlerimiz değil, bölgemizin tamamı kazançlı çıkacaktır.

“Toparlanma için şüphesiz önce Arap ve İslam aleminin bu ülkeye destek olması önemli. Batılı kurumların yaptırımları da bir an evvel kaldırılmalı.

İsrail-Hamas ateşkesi

* Gazzeli kardeşlerimiz çok ağır bedeller ödemiş ama haydutluğa boyun eğmemiş, katliam politikasına teslim olmamışlardır.

* 100 bin tona ulaşan insani yardımlarımızı özellikle Ramazan-ı Şerif öncesinde daha da artıracağız.

* Esir ve tutuklu takası görüntüleri, kimin insan hayatına ve onuruna değer verdiğini, kimin de bunları yok saydığını göstermektedir.