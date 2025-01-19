Yerlikaya: Köpek saldırısında hayatını kaybeden Teker'e ilişkin başmüfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari’de dün köpek saldırısında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker’e ilişkin başmüfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

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Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahalle’deki boş alanda yürüyen 12 yaşındaki Eslem Teker köpeklerin saldırısına uğramıştı.

Ağır yaralanan Teker, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış fakat doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Yerlikaya, X’teki açıklamasında şunları söyledi:

* Hakkari Yüksekova ilçemiz İpek Yolu üzerindeki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki kızımız Eslem Teker’in tarifsiz acısını yaşıyoruz.

* Olayla ilgili Bakanlığımız tarafından derhal Mülkiye Başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.

* Eslem evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.