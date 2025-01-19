Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yerlikaya: Köpek saldırısında hayatını kaybeden Teker'e ilişkin başmüfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari’de dün köpek saldırısında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker’e ilişkin başmüfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahalle’deki boş alanda yürüyen 12 yaşındaki Eslem Teker köpeklerin saldırısına uğramıştı.


Ağır yaralanan Teker, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış fakat doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Yerlikaya, X’teki açıklamasında şunları söyledi:

* Hakkari Yüksekova ilçemiz İpek Yolu üzerindeki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki kızımız Eslem Teker’in tarifsiz acısını yaşıyoruz.

* Olayla ilgili Bakanlığımız tarafından derhal Mülkiye Başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.

* Eslem evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Köpek saldırısına uğrayan çocuk hayatını kaybetti

SON HABERLER

Bir sihirbazlık hikayesi

Sadece erkek sihirbazları kabul ettiği dönemde ‘Magic Circle’a dahil olabilmek için erkek kılığına giren, cinsiyeti ortaya çıkınca kulüpten atılan kadın, 30 yıl sonra üyeliğini geri kazandı.

Özel: Operasyonu hafta içi yapmaya cesaret edemediler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılan yeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonuna tepki gösterdi: “Cumartesi sabahı yapıyorlar ki borsa düşmesin, dolar yükselmesin. Operasyonun içinde ahlak, hukuk olsa neden düşsün borsa, neden bozulsun piyasa?”

İBB'ye yeni operasyon: Gözaltına alınanların tam listesi

İBB’ye düzenlenen yeni operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 53 kişiden 50’si gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Baş, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun abisi Cevat Kaya ve tutuklu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun da var.