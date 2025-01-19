Yüksekova'da sokak köpekleri toplatılıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’yle belediye ekipleri tarafından sokak köpekleri toplanıyor.

Fotoğraflar: AA

Dün, İpek Yolu üzerinde boş alanda yürürken köpek saldırısına uğrayıp ağır yaralanan 12 yaşındaki Eslem Teker’in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından sokak köpeklerinin toplanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yüksekova Belediyesi ekipleri, mahalleleri ve ara sokakları dolaşarak köpekleri topladı.

Olayın yaşandığı bölgede de çalışma yürüten ekipler, köpeklerden bazılarını uyuşturarak araçla belediyenin hayvan bakım evine götürdü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bugün öğlen X’teki paylaşımında konuya ilişkin şunları söylemişti:

* Bu sorunun toplumsal bir güvenlik meselesi olduğu bilinciyle hazırlanan Kanun ve ilgililerin sorumluluğunun net olarak belirlendiği yönetmelik yayımlanmıştı.

* Bu düzenlemelerle, sokaklarda başıboş sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu.

* Ancak kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

* Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.