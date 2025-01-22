Adalet için beş yıllık yol haritası: Hukukun üstünlüğü esas alınacakmış

Adalet Bakanlığı, 4’üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin yarın kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Beş yıllık yol haritası içerecek belgeyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan belge 2025-2029 dönemini kapsıyor.

Belgede aşağıdaki başlıklarda beş amacın yer aldığı, bu amaçların alt başlıklarındaysa 45 hedef ve 264 faaliyetin bulunduğu açıklandı:

Kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılması

İnsan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi

Ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması

Hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması

Adalete erişimin kolaylaştırılması

Vatandaşların görüşü alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başkanlığında çok sayıda toplantının yapıldığı, bu toplantılarda adalet alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin incelendiği açıklandı.

Yılmaz Tunç. Fotoğraf: AA

Bu görüşlerin dikkate alındığı ve adalet istatistiklerine dayalı analizlerin yapıldığı belirtildi.

Ayrıca yurt dışında görev yapan adalet müşavirlerinden, başta iyi uygulama örnekleri olmak üzere bulundukları ülke uygulamalarına ilişkin görüş ve bilgi temin edilmiş.

Bakanlığın ‘yargireformu.adalet.gov.tr’ uzantılı internet sayfası üzerinden de 56 bini aşkın vatandaş görüş ve önerisini sunmuş.

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ilki 2009, ikincisi 2015, üçüncüsüyse 2019’da kamuoyuyla paylaşılmıştı.