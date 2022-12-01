Erdal Beşikçioğlu: Behzat Ç.’yi yeniden çekmek istemiyordum

Fatih Altaylı’nın programına katılan Erdal Beşikçioğlu, ilk olarak 2019 yılında yeniden çekilmeye başlanan Behzat Ç.’nin kadrosunda yer almak istemediğini ancak seyircinin ilgisine karşı sorumsuz davranmamak için kabul ettiğini söyledi.

Türkiye televizyonları için alışılmışın dışında kalan çizgisiyle kısa sürede kendi hayran kitlesini yaratan Behzat Ç., yeni bölümleriyle dijital yayın platformu Blu TV’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Adı Behzat Ç. karakteriyle özdeşleşen Erdal Beşikçioğlu, dün ‘Fatih Altaylı ile Bire Bir’ programında diziye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Behzat Ç. ile halk arasında inanılmaz bir bağ oluştuğunu belirten Beşikçioğlu bunun nedeninin şu sözlerle özetledi: “O dönemler insanların gördüklerini dile dökemedikleri, tuhaf bir kekemeliğin olduğu bir dönemdi. O durumda söylenmesi gerekenleri net bir şekilde söylediği için sanırım ‘Behzat Ç.’ bireylerle seyirciyle buluştu.”

Oyuncu, 2013 yılında ekranlara veda ettikten sonra 2019’da dijital platforma yeniden çekilen Behzat Ç. kadrosunda ilk zamanlar yer almak istemediğini ama seyircinin ilgisine karşı sorumsuz davranmamak için yer aldığını aktardı: “Dört bölümü okuyarak kabul etmiştim. Behzat Ç. çok hassas bir metin. Kendimce doğru olmadığına inanmadığım hiçbir şeyi söylemek istemiyorum. Behzat Ç.’de beni doyuran bir senaryosu yoktu ama sorumululuk gereği yapmak zorundaydım. Bu yeni Behzat Ç.’de başka dinamikleri olan bir hikaye oluştu çok daha sevdim açıkçası.”



