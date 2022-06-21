Behzat Ç. geri döndü: ‘Bu karanlık şehirde kimse seni duymazsa biz duyarız la’

Merakla beklenen Behzat Ç.’nin yeni sezon tanıtımı BluTV dizinin twitter hesabından yayınlandı.

Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz günlerde kendisine uzatılan mikrofonlara Behzat Ç’nin çekimlerine yakında başlayacaklarını söylemiş, başka bilgi vermemişti. Bekleyiş uzun sürmedi, BluTV, yeni sezonun ilk tanıtımını paylaştı. Dizi, ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ ismiyle dönüyor.

Bu karanlık şehirde kimse seni duymazsa biz yine de duyarız la. Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi, yakında BluTV’de! 💙 pic.twitter.com/hLth4BiDgO — BluTV (@BluTV) June 21, 2022

Behzat Ç. dizisi Türkiye televizyonları için alışılmışın dışında kalan çizgisiyle kısa sürede kendi hayran kitlesini yaratmıştı. 2010-2013 yıllarında Star TV’de yayınlanmış, ardından 2019’da dijital platform BluTV’de 4’üncü sezonuyla izleyicisiyle buluşmuştu.

Aynı yılın sonunda platform yeni bir sezonun olmayacağını duyurmuştu. Diziye adını veren başrol karakterini canlandıran Beşikçioğlu’nun kadrodan ayrılması nedeniyle dizinin sona erdiği konuşulmuştu.

Beşikçioğlu’nun, bir mekan çıkışı magazin muhabirlerinin “Çekimler ne zaman başlayacak” sorusuna gülümseyerek “Pek yakında” demesi dizinin dönüşünün habercisi olmuştu.

Hangi platformda gösterileceği sorusu da BluTV’nin bugünkü paylaşımıyla cevaplanmış oldu.