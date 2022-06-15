Erdal Beşikçioğlu mekan çıkışı uzatılan mikrofona konuştu: Behzat Ç. çekimleri ne zaman başlayacak

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç.’nin geri döneceğini duyurdu.

Behzat Ç. dizisi Türkiye televizyonları için alışılmışın dışında kalan çizgisiyle kısa sürede kendi hayran kitlesini yaratmıştı. Dizi 2010-2013 yıllarında Star TV’de yayınlanmış,,ardından 2019’da dijital platform BluTV’de 4’üncü sezonuyla izleyicisiyle buluşmuştu.

Aynı yılın sonunda platform yeni bir sezonun olmayacağını duyurmuştu. Diziye adını veren başrol karakterini canlandıran Beşikçioğlu’nun kadrodan ayrılması nedeniyle dizinin sona erdiği konuşulmuştu.

Beşikçioğlu bir mekan çıkışı magazin muhabirlerinin uzattığı mikrofona kayıtsız kalmadı ve Behzat Ç.’nin geri dönüşüyle ilgili soruları yanıtladı. “Çekimler ne zaman başlayacak” sorusunu gülümseyerek “Pek yakında” diye yanıtlayan oyuncu şöyle devam etti: “Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek sanıldığı kadar zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir.”