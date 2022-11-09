Behzat Ç. yayın tarihini ‘Ankara ağzı’yla duyurdu

Bir süredir yeni sezon hazırlıkları süren ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 6 Aralık’ta başlıyor.

BluTV’nin paylaştığı videoda, fenomen dizinin 6 Aralık’ta başlayacağı ‘Ankara ağzı’yla kelimelerin -la ile biten kısımları öne çıkarılarak, “Heyecanla, merakla, coşkuyla… Sonunda la” diye duyuruldu.

Dizinin başrolünde her zamanki gibi Erdal Beşikçioğlu yer alırken, asıl kadro da büyük oranda korundu. İnanç Konukçu (Hayalet), Berkan Şal (Akbaba), Ege Aydan, Ayça Eren, Güven Kıraç, Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu yeni sezonda yer alacak isimler.