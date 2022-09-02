Behzat Ç.’den ikinci tanıtım: ‘Birileri şehri ikiye bölüyor. Yeni Ankara, Eski Ankara’

Merakla beklenen fenomen polisiye dizisi Behzat Ç.’nin yeni hikayesi ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nden ikinci tanıtım paylaşıldı.
Dijital dizi/film platformu Blu TV’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan tanıtımda, “Bu şehir yenileniyor derken aslında birileri şehri ikiye bölüyor. Yeni Ankara, Eski Ankara… Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, yakında BluTV’de!” ifadeleri kullanıldı.
Dizide Beşikçioğlu’nun yanı sıra İnanç Konukçu (Hayalet), Berkan Şal (Akbaba), Ege Aydan, Ayça Eren, Güven Kıraç, Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu rol alacak.
Senaryosu Ercan Uğur tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın oturuyor.