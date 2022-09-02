Behzat Ç.’den ikinci tanıtım: ‘Birileri şehri ikiye bölüyor. Yeni Ankara, Eski Ankara’

Bu şehir yenileniyor derken aslında birileri şehri ikiye bölüyor. Yeni Ankara, Eski Ankara… Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi, yakında BluTV'de! 💙@Ortaksyapim @papazinpilavi pic.twitter.com/pNW7aVUwG6