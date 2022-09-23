Behzat Ç.’nin yeni tanıtımında mazot göndermesi

Merakla beklenen fenomen polisiye dizisi ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nden paylaşılan yeni tanıtımda Behzat Amir’in domates satıcısıyla girdiği diyalogda yaşanan mazot göndermesi dikkat çekti.

Dijital dizi/film platformu Blu TV, Behzat Ç.’nin yeni hikayesini seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. İzleyicilerin merakla beklediği diziden klasikleşmiş Behzat Ç. mizahına atıfta bulunan yeni bir tanıtım yayınlandı.

‘Behzat Amir’in domates satıcısıyla girdiği gündeme dair diyalog kısa sürede büyük ilgi gördü.

Behzat Amir, kapısının önüne park eden domates satıcısına ”Sen niye duruyorsun burada” diye soruyor. Domates satıcısı, “Valla kusura bakma mazot olmuş kaç para. Öyle sokak sokak dolaşamıyorum. Eğliyorum arabayı bir yere gelene geçene satayım diye bekliyorum. Yoksa mazotun parası sattığım malın parasını geçiyor” diyerek yanıt veriyor.