Behzat Ç’nin yeni tanıtımında hesap yüksek gelince…

Fenomen polisiye dizisi ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nden paylaşılan son tanıtımda Hayalet ile Akbaba’nın bir lokantada hesap sırasında aralarında geçen diyalogda ‘zam’ ve ‘dolar’ göndermesi var.

Dijital dizi/film platformu Blu TV, Behzat Ç.’nin yeni hikayesini seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. İzleyicilerin merakla beklediği diziden klasikleşmiş Behzat Ç. mizahınını yansıtan yeni tanıtımlar yayımlanmaya devam ediyor.

‘Behzat Amir’in domates satıcısıyla aralarında gündeme dair geçen konuşma ve ‘mazot’ göndermesi büyük ilgi çekerken, son olarak yayımlanan tanıtımda ise dizide Akbaba ve Hayalet lakaplarıyla bilinen iki polisin bir çorbacıda yemek sonrası gelen hesap üzerine girdikleri diyalog gündem oldu.

İnanç Konukçu’nun canlandırdığı Hayalet karakteri, lokantada yemek sonrası gelen hesabı yüksek bularak tepki gösteriyor. Berkan Şal’ın canlandırdığı Akbaba karakterinin “Sen bu zam olaylarına şaşırmayı ne zaman bırakacaksın” sorusuna da “Benim de maaşım dolarla, avroyla yatmaya başladığı zaman şikayet etmeyi bırakırım” diyerek yanıt veriyor.

Dizinin Kasım ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor.