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Yaramazlara biraz batar!

Engelli ve yaşlıları 500 bin lira zarara uğratmıştı: Adli kontrolle serbest

Zonguldak’ta engelli ve yaşlılara eksik ödeme yaparak 500 bin lira zarara uğratan banka personeli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA

Karadeniz Ereğli ilçesinde bir bankada çalışan A.E.’nin kendisine eksik ödeme yaptığını fark eden bir müşteri, durumu banka yetkililerine bildirdi.


Güvenlik kamerası incelemelerinde gişe memurunun ödemeleri eksik yapıp dekontları müşteriye imzalattıktan sonra çöpe attığı belirlendi. Sıra almadan işlem yaparak müşterilerle yakın ilişkiler kuran banka personelinin yaklaşık 400 engelli ve yaşlı kişiyi 500 bin lira civarında zarara uğrattığı tespit edildi.

Gözaltına alınan A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, banka personelini yurt dışına çıkış yasağı koyarak adli kontrolle serbest bıraktı.

Bankanın, eksik ödenen paraları mağdurların hesaplarına yatırdığı öğrenildi.

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