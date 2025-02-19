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Yaramazlara biraz batar!

400 engelli ve yaşlının 500 bin lira parasına çöktü: Banka personeli gözaltında

Zonguldak’ta işlemlerini yaptığı engelli ve yaşlılara eksik ödeme yaparak yaklaşık 500 bin lira zarara uğratan banka personeli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Karadeniz Ereğli ilçesinde bir bankada çalışan A.E.’nin kendisine eksik ödeme yaptığını fark eden müşteri, durumu bankaya bildirdi.


Güvenlik kamerası incelemelerinde gişe memurunun ödemeleri eksik yapıp dekontları müşteriye imzalattıktan sonra çöpe attığı belirlendi.

Sıra almadan işlem yaparak müşterilerle yakın ilişkiler kuran A.E.’nin yaklaşık 400 engelli ve yaşlıyı 500 bin lira civarında zarara uğrattığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan bankanın, eksik ödenen paraları mağdurların hesaplarına yatırdığı öğrenildi.

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