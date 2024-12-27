Engelli araçlarında ÖTV istisnası: Yerlilik zorunluluğu oranı yüzde 40'a çıktı

Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi.

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25 Aralık’ta Meclis’te kabul edilen kanun teklifiyle malul ve engellilerin araç alımına ilişkin düzenlemede alınacak araca yüzde 20 yerlilik şartı getirilmişti.

Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40’a çıkarıldı.

Ayrıca bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de beş yıldan 10 yıla yükseldi.

AA’nın aktardığına göre bakanlık yetkilileri kararın yerli sanayiyi destekleme ve cari açıkla mücadele amacıyla alındığını belirtti.

ÖTV’siz araçları yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar alabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engeli olan kişiler için yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.

Diğer taraftan sigortalı birinin ‘malul’ sayılması için ‘çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60’ını kaybettiğinin’ tespit edilmesi gerekiyor.

Engelli kişi 18 yaşının küçükse veya araç kullanamayacak durumdaysa aile bireylerine bu aracı kullanma hakkı tanınıyor. Ayrıca aracı bu kişiler de satın alabiliyor.

ÖTV’siz araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.